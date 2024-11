Pachino, mette la musica alta in casa: la vicina le danneggia il contatore a bastonate

Nella casa accanto c’era musica a volume alto, quindi avrebbe danneggiato il contatore dell’appartamento. A Pachino, in provincia di Ragusa, una 20enne è stata denunciata per danneggiamento. La ragazza, infastidita dalla musica ad alto volume che proveniva dall’appartamento accanto al suo, avrebbe fatto presente alla vicina che la musica stava disturbando. Da questo ne è nato un diverbio acceso, che è sfociato in un litigio animato. A quel punto la 20enne avrebbe preso un bastone, sarebbe scesa nel vano contatori del condominio, avrebbe individuato quello dell’appartamento della vicina e lo avrebbe colpito più volte, danneggiandolo.