Operaio cade da un’impalcatura e muore a Palermo 

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un’impalcatura dentro il capannone di una ditta, in via Emiro Giafar, a Palermo, mentre eseguiva delle riparazioni. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, l’uomo era già senza vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici della Spresal dell’Asp di Palermo. Si stanno verificando le dotazioni di sicurezza del cantiere e se il lavoratore fosse stato assunto regolarmente.