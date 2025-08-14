Nubifragio nel Palermitano. Sindaco di Corleone: «Criticità e disagi»

Nubifragio questo pomeriggio nel Palermitano: tra i centri più colpiti Corleone. «La nostra città è stata colpita da una violenta bomba d’acqua che ha provocato disagi e criticità in diverse aree del territorio» commenta il sindaco, Walter Rà, precisando che la squadra reperibile è stata operativa da subito per intervenire nei punti maggiormente colpiti, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità sia urbana che extraurbana e garantire la sicurezza dei cittadini.

«Comprendiamo le difficoltà che alcuni di voi stanno affrontando in queste ore e ribadiamo il costante impegno dell’amministrazione nel fornire supporto e assistenza- aggiunge Rà -. In occasione del Ferragosto desidero comunque rivolgere a tutta la cittadinanza un sincero augurio di trascorrere momenti sereni insieme ai propri cari».