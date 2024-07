Fa nove rapine in poche settimane: arrestato 31enne di Paternò

Avrebbe fatto nove rapine in poche settimane. Mirko Natale Fusco, 31 anni di Paternò, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri perché è ritenuto l’autore di nove rapine compiute nelle scorse settimane. Le rapine sarebbero state commesse con le stesse modalità e in esercizi commerciali di Paternò e di Santa Maria di Licodia, sempre nel Catanese. Fusco era già noto alle forze dell’ordine, perché in passato ha compiuto rapine con lo stesso modo di agire. A tradire il giovane sarebbe stato un tatuaggio che ha sul collo. Tra gennaio e maggio scorso avrebbe fatto delle rapine – con una media di quasi due a settimana – a distributori di carburanti e a esercizi commerciali, principalmente supermercati, armato di coltello o di pistola.

Chi indaga ha sentito le testimonianze di alcune persone che lavorano nelle attività rapinate, ma ha anche visionato le immagini di videosorveglianza. Dopo aver commesso le nove rapine a Paternò e nel suo comprensorio – tutte con un bottino medio di circa 400 euro – Fusco si sarebbe spostato a Gravina di Catania e a Catania, dove avrebbe rapinato un distributore di carburanti. Sempre a Catania il 31enne avrebbe rapinato una gioielleria e si sarebbe impossessato di oggetti preziosi per un valore di oltre 100mila euro. Anche in questi casi le dinamiche delle rapine sarebbero state simili. Per questo Fusco è stato identificato dai carabinieri. Durante una perquisizione i militari hanno sequestrato alcuni vestiti che sarebbero stati indossati per compiere le rapine. Ora il 31enne è stato portato in carcere.