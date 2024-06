Incidente sul lavoro, muore operaio caduto da un’impalcatura a Campofelice di Roccella

Foto di Arianna Flacco

Un operaio è morto a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, dopo essere caduto da un’impalcatura. Per il lavoratore – Giovanni Terrana di 64 anni – non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha provato a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Asp per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese che ha aperto un’inchiesta. Secondo le prime informazioni il 64enne stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un edificio di via Imera.