Morto il ciclista coinvolto in un incidente a Messina

È morto il ciclista di 56 anni coinvolto stamattina in un gravissimo incidente in Via Adolfo Celi poco prima dello svincolo di San Filippo. Francesco Vita si era scontrato con un camion impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario. Successivamente è stato trasferito in gravissime condizioni al Policlinico di Messina dove è stato sottoposto ad un intervento, ma non ce l’ha fatta.