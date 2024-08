Catania: era uscito per andare a pescare, 77enne trovato senza vita in acqua

Era uscito nella mattinata di oggi per andare a pescare al molo di Levante a Catania. Quando però il 77enne non è tornato a casa per pranzo, come era solito fare, i familiari preoccupati sono andati al porto etneo. Trovata l’auto parcheggiata con dentro i suoi effetti personali, i parenti hanno dato l’allarme per la scomparsa. Così sono scattate le ricerche in mare.

Sono stati poi i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori e della sezione navale a trovare il corpo senza vita dell’anziano in acqua, accanto allo scafo di una nave ormeggiata al porto. Una volta recuperato il cadavere, i pompieri lo hanno affidato ai militari della capitaneria di porto, in attesa dell’arrivo del medico legale che dovrà adesso accertare le cause della morte del 77enne. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia.