A Palermo quasi 200 multe da 50 euro per chi guidava il monopattino elettrico senza casco

A Palermo sono state fatte 195 le multe a chi guidava un monopattino elettrico senza indossare il casco. «È il bilancio delle prime 36 ore della polizia municipale di Palermo – dice l’agenzia di stampa Ansa – dopo che si è passati dagli inviti dei primi giorni alle sanzioni». Stando a quanto detto dal comandante della polizia municipale palermitana, Angelo Colucciello, «al momento le multe sono elevate solo per chi non indossa il casco; per le targhe e le assicurazioni aspettiamo i decreti attuativi». La multa per chi non indossa il casco alla guida di un monopattino elettrico è di 50 euro. Tra le persone multate una è anche stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.