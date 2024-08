Modica, cane abbandonato in balcone da sei mesi: denunciata la proprietaria

È stata denunciata per maltrattamento di animali una 41enne di Modica, in provincia di Ragusa. Una decina di giorni fa, i vigili del fuoco erano intervenuti per recuperare un cane in un balcone di un’abitazione della zona di Modica Alta.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno accertato la presenza del cane nel balcone di un appartamento al primo piano di un edificio. L’animale, in stato di abbandono, era stato lasciato anche senza acqua. E la proprietaria non era casa. Il cane è stato recuperato da parte dei pompieri che con una scala sono arrivati fino al balcone. L’animale è stato poi affidato a un veterinario per le cure: il professionista ha rilevato un grave stato di dimagrimento e di disidratazione.

A seguito dei fatti accertati, acquisite alcune immagini e, dopo avere ascoltato alcuni testimoni, è emerso che il cane era tenuto da circa sei mesi in una porzione del balcone, in balia delle intemperie e del caldo. La donna è stata denunciata per maltrattamento di animali.