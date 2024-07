«Te lo dico sincero… Finisce tipo Romanzo criminale… Tuo figlio resta orfano… Io mi ammazzo magari poi… Ti tiro un colpo di pistola al centro della testa…». Sono le minacce di morte che un pregiudicato 31enne di Aci Catena, in provincia di Catania, ha rivolto alla ex moglie.

La donna, una 30enne anche lei di Aci Catena, già da un anno si era allontanata dall’ex che però, nonostante la fine della loro relazione, non aveva mai smesso di importunarla, inviandole continui messaggi e iniziando a seguirla quando la incrociava per strada. Stanca di essere perseguitata, la 30enne aveva denunciato l’ex marito. Dopo un periodo di quiete, ieri mattina il 31enne ha ricominciato a inviare una sfilza di messaggi minatori su WhatsApp.

Di fronte alle minacce di morte, la 30enne ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri per raccontare quanto aveva subito. È stata una pattuglia ad andare a prendere la donna a casa per portarla in caserma a denunciare, visto il timore che aveva di incontrare il suo ex per strada. I militari hanno poi rintracciato l’uomo nella sua abitazione alla periferia di Aci Catena. Arrestato, il 31enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.