Migranti, quattro sbarchi in poche ore dopo i dieci di ieri. Alcune persone trasferite a Messina e ad Augusta

Dopo i dieci sbarchi di ieri, proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa: oggi sono stati finora quattro in poche ore. Fra la notte e la mattina di oggi 136 persone sono arrivate sull’Isola. Una barca, salpata da Tajura (Libia) aveva a bordo undici persone di origine siriana – tra cui tre donne e quattro minori – è stata intercettata sotto costa dalla guardia di finanza. Invece 64 persone originarie del Bangladesh sono state individuate dai carabinieri sulla strada di Cala Francese: il gruppo è sbarcato a Cala Spugne. Un gruppo di 61 persone – originarie di Bangladesh, Iraq, Pakistan, Siria e Tunisia – è stato bloccato dalla guardia di finanza sulla spiaggia della Guitgia. Queste persone hanno riferito di essere partite da Zuwara, in Libia. Tutte sono state portate all’hotspot di contrada Imbriacola.

Inoltre un’imbarcazione con 53 persone (tra cui due donne) – originarie di Siria, Bangladesh, Egitto, Tunisia e Pakistan – è stata individuata e bloccata da una motovedetta della guardia di finanza vicino alla costa di Lampedusa. Oggi sull’Isola gli sbarchi sono stati finora quattro, per un totale di 189 persone; ieri gli sbarchi erano stati dieci, per un totale di 373 persone migranti, tutte partite dalla Libia. Da Lampedusa intanto è partito il traghetto Sansovino, che ha imbarcato 239 migranti che si trovavano nell’hotspot di contrada Imbriacola: su disposizione della prefettura di Agrigento, 164 andranno a Messina, mentre 75 nell’hub di Augusta, in provincia di Siracusa.