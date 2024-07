Mazara del Vallo, picchiano e accoltellano un ragazzo e filmano tutto col cellulare. Arrestati tre giovani

Sarebbero stati tre giovani – di 18, 21 e 26 anni – ad accoltellare un mese fa, a Mazara del Vallo, nel Trapanese, un ragazzo. I carabinieri hanno dato esecuzione questa notte all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala con l’accusa, per i tre giovani, di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Era la notte tra il 25 e il 26 giugno, quando un ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso con ferite di arma da taglio, frattura del setto nasale e di alcune costole. Tramite i racconti di alcuni testimoni e l’analisi dei cellulari, gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto: i tre indagati avrebbero prima percosso la vittima, per poi ferirla con un coltello all’altezza del torace e dell’addome. Il tutto registrato da un cellulare, con un video trovato sul dispositivo di uno degli indagati. Uno dei tre ragazzi era già ai domiciliati per altri reati e per questo è stato trasferito nel carcere di Trapani; mentre per gli altri due sono scattati i domiciliari.