Fango e acqua sulla ferrovia: treno esce dai binari tra Vallelunga Pratameno e Marianopoli

Il maltempo, una frana e poi il treno che esce dai binari. Ieri sera il treno regionale Termini-Caltanissetta è sviato – cioè è uscito parzialmente dai binari – nel tratto di ferrovia tra Vallelunga Pratameno e Marianopoli, in provincia di Caltanissetta. Lo svio del treno è stato causato da una frana provocata dall’esondazione del torrente Belìce. L’esondazione si è verificata per il maltempo di ieri tra Marianopoli e Villalba, sempre in provincia di Caltanissetta. Una massa di acqua e fango si è riversata sulla ferrovia, cosa che ha provocato la parziale uscita del treno dai binari.

A bordo si trovavano undici tra passeggere e passeggeri, che dopo alcune ore di attesa sono stati recuperati dalla protezione civile e dalla forestale; queste, grazie ai fuoristrada, sono riuscite ad aprire un percorso tra le trazzere invase dal fango. Il treno è rimasto in piedi e nessuna delle persone sul treno è rimasta ferita. Dopo qualche ora un altro treno ha rimosso le carrozze dai binari. Sono stati danneggiati 100 metri di linea ferrata. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi) sono al lavoro per ripristinare la linea tra Roccapalumba – in provincia di Palermo – e Caltanissetta, che rimarrà chiusa per tutto il giorno. Al momento i treni cancellati sono una ventina. Secondo quanto si apprende, Trenitalia ha attivato corse con bus tra Caltanissetta e Palermo e tra Caltanissetta e Roccapalumba.