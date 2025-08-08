Vittoria, maltrattamenti e violenza sessuale: allontanato con braccialetto un 56enne

Un bracciante agricolo albanese di 56 anni è stato sottoposto a un provvedimento restrittivo che prevede l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla convivente e alla figlia minorenne, con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo è indagato per gravi accuse, tra cui maltrattamenti nei confronti della convivente e della figlia minorenne, nonché per violenza sessuale ai danni della donna. Il provvedimento, emesso dal gip di Ragusa su richiesta della procura, è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria.