Maltempo, l’8 dicembre allerta gialla per buona parte della Sicilia

Un’intensa perturbazione atlantica colpirà da questa sera l’Italia, portando precipitazioni diffuse, con nevicate fino a quote basse e venti forti. Per quanto riguarda la Sicilia, «domenica 8 dicembre – e per le successive 24-36 ore – si prevedono venti da forti a burrasca dai quadri occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte; inoltre sono previste mareggiate lungo le coste esposte», dice la protezione civile regionale nel suo bollettino. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l’allerta gialla è stata diramata per le zone C, D, E, F e G, mentre sarà verde per le zone A, B, H e I (per capire quali aree ricadono nelle zone indicate dalle lettere basta consultare l’immagine di seguito).