Lavoratori in nero e mancate autorizzazioni, multa da 60mila euro a un ristorante di Catania

Sanzioni per 60mila euro sono state comminata dalla polizia al titolare di un ristorante di carne equina di via del Plebiscito a Catania. Diverse le irregolarità riscontrate, sia sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro e della posizione dei lavoratori, sia per quanto riguarda la tracciabilità di alimenti. I controlli, nell’ambito di iniziative disposte dal Questore di Catania, sono stati eseguiti da polizia, personale dell’Ispettorato del lavoro, del servizio veterinario dell’Asp, dello Spresal, del corpo forestale e della polizia locale.

Per la mancata tracciabilità della retribuzione dei lavoratori, retribuiti in contanti, sono state emesse sanzione amministrativa di 40 mila euro. Altre sanzioni sono state comminate per la presenza di due lavoratori sprovvisti di documentazione di assunzione per irregolarità nello spogliatoio dei dipendenti, per otto chili di pesce e preparati alimentari privi di tracciabilità, un chilo di salumi e olio servito senza anti rabbocco. Contestate anche l’accensione di fuochi non autorizzata, l’installazione abusiva di una tenda e la mancanza di scia sanitaria relativa al deposito attiguo al locale commerciale.