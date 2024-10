Lampedusa, una barca si ribalta e alcuni migranti finiscono in mare

La scorsa notte a Lampedusa 49 persone migranti sono state salvate dopo che la barca sulla quale viaggiavano si è ribaltata. Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione in ferro – che pare stesse imbarcando acqua – si sarebbe ribaltata durante le operazioni di soccorso. Alcuni migranti sono caduti in mare e sono stati salvati dalla guardia costiera. Le persone migranti salvate sono in totale 49. Dopo una prima visita sanitaria, le persone salvate sono state trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola, nel quale al momento ci sono poco più di 700 persone. Esattamente undici anni fa, sempre a Lampedusa e con dinamiche per certi versi simili, si è verificata una delle più gravi tragedie marittime degli ultimi decenni.