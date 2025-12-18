Foto Noemi Papa

Ennesimo incidente stradale lungo la tangenziale di Catania. Il sinistro si è verificato questa mattina in direzione Messina, all’altezza di San Giovanni Galermo. Sul posto sono intervenute due ambulanze ma al momento non si conoscono altri dettagli. Il traffico sta subendo pesanti rallentamenti sia in direzione dei caselli di San Gregorio ma anche in direzione opposta.