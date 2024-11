Incidente stradale nel Palermitano: morto un motociclista 22enne sulla statale 118

Incidente mortale nel Palermitano. Per cause ancora in corso di accertamento un motociclo e un mezzo agricolo si sono scontrati sulla strada statale 118 Corleonese Agrigentina: il motociclista – il 22enne Giuseppe Graziano, originario di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo – è morto. L’incidente è avvenuto al chilometro 28, all’altezza del Comune di Corleone: in questo tratto di strada la statale prima è stata chiusa – con attivazione di un percorso alternativo sulle statali 189 e 121 – poi è stata riaperta: in questo momento la circolazione in quel tratto è regolata a senso alternato.