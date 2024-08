Incidente sull’autostrada Messina-Catania: cinque auto coinvolte. Ci sono delle persone ferite

Incidente stradale in una galleria sull’autostrada A18 Messina-Catania. Cinque auto sono state coinvolte in un incidente nella galleria Sant’Antonio, tra lo svincolo di Giardini Naxos e quello di Taormina, in provincia di Messina. L’incidente è avvenuto in direzione Messina. Sul posto i vigili del fuoco e il 118, che ha soccorso le persone rimaste ferite. Per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Presenti anche la polizia stradale e una squadra del Consorzio per le autostrade siciliane (Cas).