Scontro frontale tra un’auto e un furgone nell’Agrigentino: cinque persone ferite

Incidente stradale vicino a Sciacca, in provincia di Agrigento. Nel primo pomeriggio sulla strada statale 115, vicino al Comune dell’Agrigentino, si sono scontrati frontalmente un furgone e un’automobile. Sulla macchina viaggiavano quattro ragazze di Caltabellotta, mentre alla guida del furgone c’era un tecnico-ascensorista di Favara. Entrambi i Comuni si trovano in provincia di Agrigento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato dalle lamiere accartocciate dell’auto alcune delle persone coinvolte nell’incidente. Un elicottero ha trasferito la ferita più grave in un ospedale di Palermo, un’altra – che ha riportato un trauma cranico – è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Sciacca.

Le altre persone – ferite in modo meno grave – sono state trasportate negli ospedali di Sciacca e di Ribera, sempre in provincia di Agrigento. A causa dell’incidente la circolazione sulla strada statale 115 è stata interrotta in entrambe le direzioni al chilometro 129,980. In questo momento su quel tratto di strada sono presenti lunghi incolonnamenti di veicoli in entrambe le direzioni di marcia.

Aggiornamento delle 16:24

La circolazione sul tratto di strada interessato dell’incidente è stata ripristinata e risulta regolare in entrambe le direzioni.