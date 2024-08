Randazzo, morta una donna in un incidente sulla strada statale 284. Feriti i figli

Foto di Antonio Mobilia

Una donna deceduta e i due figli feriti. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 284, nel tratto che collega i Comuni di Maletto e Randazzo. Una Fiat 500, per cause che verranno accertate, è uscita fuori strada ribaltandosi. Ad avere la peggio è stata una 60enne. Necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro, a Catania, ma la donna è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio. I figli, che hanno riportato traumi e fratture, sono stati affidati ai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Randazzo.