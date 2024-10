Incidente sulla strada statale 286: muore un motociclista a Castelbuono

Incidente mortale sulla strada statale 286. Si tratta di un incidente autonomo avvenuto al chilometro 24,200, all’altezza di Castelbuono, in provincia di Palermo. La vittima dell’incidente si chiama Calogero Calvagno, 60 anni, originario di Caltanissetta. Per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto ed è finito contro una recinzione. Calvagno era un ispettore della polizia municipale e insieme a un gruppo di amici appassionati di moto stava andando a Castelbuono. Tra i primi a soccorrerlo il figlio, che faceva parte del gruppo di motociclisti. Nel tratto di strada interessato si segnalano dei rallentamenti alla circolazione. Sul posto ci sono squadre dell’Anas e le forze dell’ordine.