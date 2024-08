Incidente mortale nel Ragusano: morto un 27enne di Comiso

Scontro frontale intorno alle 2 della scorsa notte sulla strada provinciale 20, che collega Comiso e Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Nel violentissimo incidente, che è avvenuto al chilometro 4, è morto sul colpo il 27enne Rosario Pace, originario di Comiso, che stava guidando un’auto; in prognosi riservata il conducente dell’altra macchina. L’uomo è stato portato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, sempre in provincia di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due conducenti dalle lamiere contorte dei rispettivi abitacoli.