Camion si ribalta e finisce in una scarpata tra Modica e Pozzallo: ferito il conducente

Un camion è finito in una scarpata lungo la strada statale 194 tra Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa. L’incidente autonomo si è verificato intorno alle 12 di oggi, in corrispondenza del chilometro 110.200. Nel sinistro è rimasto ferito il camionista che era alla guida del mezzo pesante.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo l’esplosione di uno pneumatico. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di un’ambulanza, hanno trasportato il ferito in ospedale. È ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto stanno per arrivare anche i mezzi idonei per potere recuperare il camion.