A18, scontro tra due auto tra Giarre e Acireale: tre feriti portati in ospedale

Scontro tra due auto all’alba di oggi lungo l’autostrada A18 nel tratto tra Giarre e Acireale, in direzione Catania. L’incidente, che si è verificato al chilometro 64,8 dell’autostrada verso le 4.30, ha coinvolto due macchine: una Mercedes guidata da un uomo e una Fiat 500 con a bordo due ragazze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riposto (nel Catanese) che hanno estratto l’uomo che era rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo delle vettura. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Catania a bordo di una delle tre ambulanze del 118 arrivate nel luogo dell’incidente.

Una delle ragazze dell’altra macchina coinvolta nel sinistro è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. L’altra giovane, in condizioni meno gravi, è stata portata invece all’ospedale di Acireale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti.