Provocano incendio in casa con i petardi, salvati due bimbi a San Cipirello

I carabinieri hanno salvato due bambini di 5 e 7 anni a San Cipirello, in provincia di Palermo, che hanno provocato un incendio in un’abitazione sparando alcuni petardi vicino a una pila di vecchi materassi al piano terra di un edificio di proprietà della loro famiglia, disabitato e in corso di ristrutturazione. Le scintille avrebbero appiccato il fuoco ai materassi, generando un denso fumo che ha avvolto l’appartamento. I due bambini sono saliti al piano di sopra mentre i genitori con alcuni vicini tentavano di spegnere le fiamme. I carabinieri delle stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato hanno raggiunto i ragazzini portandoli in salvo. Le fiamme sono state poco dopo completamente domate dai vigili del fuoco.