Palermo, 23enne accoltellato al torace: indagini in corso

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un coltello al torace alla Vucciria di Palermo. Il giovane è stato portato all’ospedale Policlinico a bordo di uno scooter guidato da un’altra persona che, dopo averlo lasciato, è andata subito via.

Il 23enne, in un primo momento, ha riferito ai medici di essere stato ferito con dei colpi di pistola. Salvo poi cambiare versione e raccontare di essere stato colpito con un grosso coltello. Le condizioni del giovane, che è piantonato dalla polizia, sono stabili. E sono in corso le indagini da parte degli agenti della squadra mobile per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e rintracciare il responsabile dell’accoltellamento.