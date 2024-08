Gela-Modica, Daspo per 25 tifosi: trovati con tubi, fumogeni e petardi in auto

Al termine della partita di calcio tra le squadre del Modica e del Città di Gela, che si è svolta il 3 marzo allo stadio comunale Vincenzo Barone di Modica, erano stati arrestati due appartenenti alla tifoseria del Modica calcio e due ultras del Gela. Rispettivamente per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e per lancio di petardi e utilizzo di fumogeni.

Prima dell’inizio dell’incontro, all’interno dell’area di pre-filtraggio individuata per il concentramento dei sostenitori gelesi interessati ad assistere alla manifestazione sportiva, sono stati predisposti servizi di controllo dei veicoli con a bordo i tifosi diretti all’impianto sportivo. Nel corso dei controlli sulle auto dei tifosi gelesi, sono stati trovati oltre 20 tubi in Pvc lunghi tra i 90 e 110 centimetri, numerosi fumogeni e

petardi. Tutto è stato sequestrato.

Grazie all’analisi delle immagini da parte della polizia scientifica, sono stati adottati 25 provvedimenti di Daspo (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) nei confronti dei tifosi della squadra Città di Gela. Tutti i provvedimenti sono stati adottati per la durata di un anno, tranne che per quattro soggetti risultati già destinatari di Daspo, nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti della durata di cinque anni con prescrizione dell’obbligo di presentazione al commissariato di Gela nei giorni in cui la squadra di calcio Città di Gela è impegnata in competizioni e manifestazioni sportive.