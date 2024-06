Furto di vestiti in un centro commerciale del Catanese: arrestata una donna, due denunciate

Avrebbero provato a rubare vestiti per un valore di 120 euro. In un centro commerciale una donna di 38 anni è stata arrestata in flagranza, mentre altre due – rispettivamente di 28 e di 31 anni – sono state denunciate dai carabinieri di Misterbianco: per tutte e tre l’accusa è di furto aggravato. Raggiunto il centro commerciale, i militari hanno ascoltato un addetto alla sicurezza, che ha raccontato loro dei movimenti sospetti di due donne, che si sarebbero aggirate tra gli scaffali del negozio. Le due complici si sarebbero, poi, avviate verso l’uscita senza passare dalle casse: a quel punto sono state fermate dai carabinieri e dallo stesso addetto. I militari hanno identificato e denunciato la 31enne e la 28enne, che aveva già precedenti penali per reati predatori (che sono furto, rapina ed estorsione). Le due ragazze avrebbero nascosto sotto i loro vestiti dei capi di abbigliamento che avrebbero sottratto in un negozio del centro commerciale: il valore dei vistiti che sarebbero stati sottratti è pari a 120 euro. La refurtiva è state recuperata e restituita al responsabili del negozio, mentre le due ragazze sono state denunciate per furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio della stessa giornata un altro negozio dello stesso centro commerciale avrebbe subìto un furto di vestiti. Una donna di 38 anni è stata bloccata mentre tentava di fuggire, dopo il segnale acustico delle barriere antitaccheggio del negozio. I militari avrebbero trovato addosso alla donna alcuni capi di abbigliamento che sarebbero stati rubati proprio dentro il negozio. I carabinieri avrebbero trovato merce per un valore di 90 euro nascosta sotto la gonna della 38enne. La donna avrebbe strappato le placche antitaccheggio dai vestiti, ma ne avrebbe dimenticata una, per cui quando ha provato a uscire dal negozio è suonato l’allarme. La donna – che avrebbe danneggiato i capi, rendendoli non più vendibili – è stata arrestata per furto aggravato.