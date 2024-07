Fondachello, donna trovata impiccata. Sentito in caserma il marito

Foto di Rei Tv

Una donna è stata trovata impiccata a Fondachello, frazione di Mascali, in provincia di Catania. La 38enne sarebbe stata trovata in bagno con un indumento intorno al collo agganciato a un appendiabiti: a trovare il corpo sarebbe stato uno dei figli. Il medico legale – secondo quanto riferito dall’emittente Rei Tv – avrebbe però rilevato incompatibilità con il gesto volontario, cioè elementi che potrebbero escludere il suicidio. La donna presenterebbe vaste ecchimosi che non sarebbero state provocate dalla presunta impiccagione. Da questo elemento vengono i dubbi di chi indaga e per questo l’immobile è stato sequestrato.

La casa era stata presa in affitto per le vacanze dalla 38enne e dal marito. L’uomo è stato sentito dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme alla Scientifica. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, nella serata di ieri l’uomo e la donna avrebbero litigato, successivamente lui avrebbe lasciato l’abitazione. Sempre Ansa riporta che la casa è stata trovata in ordine e che non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della 38enne. Il corpo della donna rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.