Ruba una bicicletta elettrica a Fiumefreddo: denunciato 34enne di Mascali

Avrebbe rubato una bicicletta elettrica a Fiumefreddo, nel Catanese. Un 34enne di Mascali, in provincia di Catania, è stato denunciato dai carabinieri: le accuse sono furto e ricettazione. In via Cesare Battisti a Fiumefreddo l’uomo – già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie – è stato visto dai militari in sella a una bicicletta elettrica molto simile a una rubata la sera precedente in una villetta di quel Comune. I carabinieri hanno seguito il 34enne, che si è fermato davanti a un portone e ha citofonato: pochi secondi dopo un uomo è sceso e lo ha raggiunto sulla strada. I due hanno iniziato a parlare e qualche secondo dopo i carabinieri sono intervenuti: hanno messo in sicurezza il 34enne – per evitare che potesse scappare – e hanno chiesto all’altra persona cosa stesse succedendo.

L’uomo ha riferito ai militari che il 34enne gli aveva proposto l’acquisto di una bici elettrica e che quindi ne stava controllando lo stato assieme al venditore. Poco distante dal luogo del controllo c’era l’auto del 34enne: dentro i carabinieri hanno trovato il ciclo-computer compatibile con la bici elettrica che stava per vendere e una costosa motosega, della quale non ha saputo riferire la provenienza. Dopo alcuni accertamenti è risultato che la bici in questione era proprio quella rubata la sera prima. I militari hanno controllato le immagini del sistema di videosorveglianza della villetta dalla quale era stata rubata la bici e hanno constatato che la persona che aveva commesso il furto era proprio il 34enne. L’uomo è stato perciò denunciato per furto in abitazione e ricettazione. La bici elettrica è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre sulla motosega si stanno svolgendo ancora ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza.