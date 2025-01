Fermati mentre cercavano di rubare carburante nel parcheggio dell’ospedale di Lentini

Foto di Ivan Grasso

La notte tra sabato e domenica i carabinieri della stazione di Lentini, mentre erano impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato una donna e un uomo – di Carlentini – per tentato furto su veicolo in sosta. Come reso noto con una comunicato stampa il secondo ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti I due sono stati notati e fermati dai carabinieri mentre tentavano di rubare carburante da un furgone di proprietà di una società cooperativa di ristorazione che si trovava parcheggiato nell’area antistante l’ospedale di Lentini. Un complice è riuscito a darsi alla fuga ma è in corso d’identificazione.