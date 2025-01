Enna, provano a rubare medicinali nella farmacia dell’ospedale: cinque arresti

Immagine generata con Intelligenza artificiale

Avrebbero tentato di rubare dei medicinali nella farmacia dell’Ospedale di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Lo scorso 22 gennaio cinque uomini – tutti residenti in provincia di Catania – sono stati arrestati dalla polizia: sono stati colti nella flagranza del reato di tentato furto pluriaggravato di alcuni medicinali, che si trovavano nella farmacia dell’Ospedale M. Chiello di Piazza Armerina; i cinque sono accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale. Grazie all’allarme generato dal sistema di videosorveglianza installato nella struttura ospedaliera, il personale della polizia ha impedito quello che sarebbe potuto essere l’ennesimo furto in quella farmacia, dalla quale in circa un anno sono stati rubati farmaci per terapie dermatologiche e oncologiche. Dopo la segnalazione – che è arrivata alle 3:30 di notte – la Volante è arrivata sul posto e ha notato che un suv si stava allontanando dal parcheggio che c’è subito fuori dalla struttura che ospita la farmacia.

L’auto è stata bloccata e le cinque persone sono state immobilizzate e identificate. Nel suv sono stati trovati arnesi per lo scasso, guanti in lattice, sacchi di plastica e una bomboletta spray con schiuma di poliuretano, che precedentemente era stata spruzzata sulla sirena esterna dell’allarme della farmacia per disattivarlo. Dopo le procedure di rito, gli arrestati sono stati portati nel carcere di Enna e in quello di Piazza Armerina.