Droga, a Palermo trovato un deposito con quasi otto chili tra hashish e marijuana

Un deposito con 7,5 chili di droga, tra hashish e marijuana, è stato scoperto dai carabinieri in un appartamento del quartiere Noce di Palermo. I militari della stazione Centro hanno arrestato un 55enne palermitano con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. A insospettire i carabinieri è stato il continuo viavai dall’abitazione: un appartamento al primo piano di una palazzina. A quel punto è scattata la perquisizione e oltre alla droga sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La droga, già in parte suddivisa in dosi, avrebbe fruttato circa sessantamila euro. Il gip ha convalidato l’arresto del 55enne, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.