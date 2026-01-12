Un assortimento di droga da discoteca pronto a essere venduto durante una serata. Era il piano di due giovani spacciatrici in trasferta, notate dai carabinieri e arrestate per spaccio. Si tratta di due ragazze di 26 e 27 anni, residenti nel Messinese, una delle due con precedenti per droga. Le giovani stavano in fila per entrare in un locale di Catania, in cui era in corso un evento, ma sono state riconosciute dai militari. Che, perquisendole, hanno trovato numerose dosi di ketamina, Mdma, cocaina, cocaina rosa e varie pasticche per un peso di quasi 150 grammi. Le due sono state arrestate e trasferite nel carcere di piazza Lanza.