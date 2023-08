Ai domiciliari pubblica video mentre fa il bagno al mare: 44enne trasferito in carcere

Un 44enne di Monreale, nel Palermitano, è il destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa alla detenzione in carcere. L’uomo – condannato per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento – ha violato gli arresti domiciliari manomettendo il braccialetto elettronico. Nello specifico, tra il 6 luglio e l’1 agosto scorsi, il 44enne in diverse occasioni avrebbe condiviso su Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo a bordo di un motorino, in spiaggia, al mare e in un parco acquatico mentre faceva il bagno. Da qui la decisione del magistrato di sorveglianza di inasprire il provvedimento disponendo il trasferimento nel carcere Lorusso Pagliarelli del capoluogo siciliano.

Il video