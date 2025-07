Corruzione, si dimette il segretario particolare dell’assessora Elvira Amata

Giuseppe Martino, segretario particolare dell’assessora regionale al Turismo in Sicilia, Elvira Amata (FdI), si è dimesso. Anche il suo nome figura tra gli indagati per corruzione, come la stessa assessora, nell’inchiesta della procura di Palermo che vede coinvolto anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Proprio oggi Amata ha ricevuto la notifica di conclusione delle indagini, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio.