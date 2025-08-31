Palermo, controlli nel weekend: oltre 190 identificati tra Vucciria e zone della movida

Weekend di controlli serrati a Palermo, dove polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Municipale hanno dato vita a un servizio interforze straordinario collegato al piano di sicurezza Alto Impatto, già sperimentato con successo nelle scorse settimane.

Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle zone più frequentate della movida palermitana, con particolare attenzione alla Vucciria, a corso Vittorio Emanuele, a via Roma e nelle aree limitrofe. Coinvolte anche piazza San Domenico, via Argenteria, piazza Caracciolo, via Maccheronai, discesa dei Giudici, via Lattarini, discesa Caracciolo, via Gorizia, via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi. Nel corso delle operazioni sono state identificate 195 persone, di cui 54 risultate positive ai controlli. Inoltre, sono stati controllati 48 veicoli, accertando diverse violazioni al Codice della strada.

