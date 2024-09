Comiso, rissa con feriti all’interno di un supermercato

Una rissa con feriti all’interno di un supermercato a Comiso, in provincia di Ragusa. Per questo motivo due coniugi, di 56 e 39 anni, sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dalla polizia avrebbero aggredito un familiare utilizzando un coltellino. Grazie alle riprese video dell’attività commerciale gli agenti di polizia di Comiso e Vittoria hanno ricostruito la dinamica dei fatti. La rissa, tra fratelli, sarebbe stata determinata per contrasti legati all’eredità.