Colpi d’arma da fuoco contro la finestra di una casa nell’Agrigentino

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi a Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) contro la finestra e il prospetto di un’abitazione di proprietà di un 46enne. Sul posto sono intervenuti agenti del commissariato e della Scientifica della polizia per i rilievi. Al momento, i rilievi degli esperti hanno evidenziato la presenza di fori nella finestra, nell’infisso e nel prospetto dell’abitazione. Continuano le indagini sull’accaduto anche per individuare il responsabile e il motivo del gesto.