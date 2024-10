Chiusa per incidente la Palermo-Catania in direzione del capoluogo. Uscita obbligatoria a Motta

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Palermo sull’autostrada A19 Palermo-Catania, al chilometro 179,800, in località Belpasso, in provincia di Catania. Il traffico è deviato su viabilità locale con uscita obbligatoria a Motta Sant’Anastasia, si prosegue lungo la strada statale 192 per poi rientrare allo svincolo di Gerbini. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.