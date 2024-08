Cefalù, muore schiacciato dalla sua auto che stava riparando

È rimasto schiacciato dalla sua auto che stava riparando. L’incidente è successo a Cefalù (in provincia di Palermo) in contrada Timparossa. Un uomo di 56 anni Michele Culotta di Isnello, mentre stava riparando la sua Panda, è rimasto schiacciato dalla vettura perché i cavalletti su cui era poggiata hanno ceduto. Per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare la morte. Per liberare il corpo senza vita dell’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi del caso sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.