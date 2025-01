Catania: sequestrate armi, droga e centinaia di munizioni

Armi, droga e centinaia di proiettili. A Catania, durante delle perquisizioni nel quartiere Zia Lisa, sono stati sequestrati dalla polizia 25 grammi di cocaina, alcune armi e diverse centinaia di proiettili. La droga era nascosta sotto il vano scala di un condominio, le armi in un’intercapedine adibita a scolatoio in un’area di vegetazione incolta alle spalle del palazzo. In un borsone sportivo nascosto sotto un grande tappeto la polizia ha trovato una pistola calibro 9 con due caricatori pieni di munizioni, che risultata essere stata rubata nel 2022 a Reggio Calabria. Inoltre sono state trovate armi non censite dalla banca dati: un’altra pistola calibro 9×21 con matricola abrasa, un revolver 357 Magnum e un Kalashnikov munito di caricatore rifornito e 675 munizioni di vario calibro. Nel borsone c’erano anche due radioline ricetrasmittenti. Tutto il materiale è stato messo in sicurezza e sequestrato dalla polizia: sarà analizzato da personale competente per gli accertamenti balistici.