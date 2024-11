Catania, in garage costruiscono una serra per la marijuana: padre e figlio arrestati

In un garage del quartiere catanese di Picanello c’era una vera e proprio serra. A Catania un 48enne e suo figlio di 24 anni sono stati arrestati dalla polizia: avrebbero usato il garage di casa loro come una serra, così da poter coltivare delle piantine di marijuana. A casa dei due la polizia ha trovato circa tre chili di marijuana, mentre nel garage-serra c’erano 12 piantine dello stesso stupefacente. Durante le perquisizioni sono stati trovati uno zaino di un noto marchio che si occupa di consegne di cibo a domicilio e un centinaio di buste di un corriere internazionale; questo nonostante nessuno dei due – per loro stessa ammissione – lavori come fattorino. Per chi indaga, questi oggetti sarebbero stati usati da padre e figlio per nascondere la droga e per consegnarla direttamente a domicilio ai clienti. Padre e figlio sono stati arrestati per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Successivamente per il 24enne è stata disposta la misura dell’obbligo di firma.