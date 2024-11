Catania, scoperto deposito con oltre 2500 chilogrammi di fuochi d’artificio in piazza Risorgimento

Un deposito abusivo con oltre 2500 chilogrammi di fuochi d’artificio è stato scoperto dalla polizia di Stato nel corso di una mirata azione di controllo predisposta dal questore di Catania per contrastare il fenomeno del commercio illegale di materiale esplodente. Il blitz ha permesso di scoprire un deposito non autorizzato di fuochi d’artificio, realizzato all’interno di un garage di un condominio residenziale nei pressi di piazza Risorgimento.

Il materiale esplodente era suddiviso in diversi scatoloni accatastati, peraltro, in modo altamente pericoloso in totale violazione delle disposizioni normative vigenti, tanto da rappresentare un elevato rischio per l’incolumità pubblica. Sono stati individuati anche due uomini, di 52 e 66 anni, entrambi catanesi, che avevano la disponibilità materiale del garage-deposito, i quali, pertanto, sono stati denunciati per detenzione illegale di materiale esplodente.