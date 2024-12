Catania, nascondeva la cocaina tra le buste della spesa: pusher 23enne arrestato e rilasciato

Cocaina nascosta tra le buste della spesa. Un 23enne pregiudicato, originario di Catania, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Investigativo per detenzione ai fini di spaccio di droga. In uno scatolone sistemato nel cortile dell’abitazione dell’uomo, nel quartiere Picanello, e contenente molte buste della spesa gettate alla rinfusa, i militari hanno trovato una pietra di cocaina del peso complessivo di 100 grammi. Nel corso delle ricerche, sono stati rinvenuti e sequestrati anche 200 euro in banconote di piccolo taglio, riposti in un cassetto della camera da letto. Il 23enne è stato arrestato e, dopo la convalida del provvedimento, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.