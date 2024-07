Catania: inveisce contro i poliziotti e tenta di morderli. Denunciata una 46 in via Sant’Euplio

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno denunciato una 46enne, cittadina ucraina, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio i poliziotti sono intervenuti in un locale di via Sant’Euplio per la segnalazione di una donna ubriaca che, all’interno, disturbava gli altri avventori.

All’arrivo degli agenti il personale di servizio al locale ha raccontato agli agenti quanto accaduto ed in particolare della condotta molesta tenuta da una donna. La stessa alla vista dei poliziotti ha iniziato ad inveire e sputare verso di loro, tentando anche di morderli e creando momenti di tensione anche tra gli avventori presenti. A quel punto, seppur con difficoltà, gli agenti sono riusciti a portarla all’esterno. La donna sin da subito non è apparsa collaborativa, neanche nel fornire le proprie generalità, pertanto gli i poliziotti sono stati costretta ad accompagnarla negli uffici della Scientifica per l’identificazione. Al termine delle operazioni la 46enne è stata denunciata in stato di libertà e affidata alle cure dei sanitari del 118.