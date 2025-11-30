Grondaie rubate anche in pieno giorno. A strapparle dai muri – e ai proprietari – era un 44enne di Catania, identificato e denunciato dalla polizia. L’uomo – con precedenti per reati contro il patrimonio – sarebbe stato specializzato proprio nel furto dei pluviali in rame, da rivendere poi a circa 4 euro al chilo al mercato nero. L’indagine è partita su impulso delle varie denunce di residenti delle zone di competenza degli agenti del commissariato Borgo-Ognina. Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree dei furti, i poliziotti hanno identificato l’uomo e il suo metodo.

Avvicinandosi a una grondaia, il 44enne faceva leva con un bastone fino a scardinarla dal muro, per poi portarla via sotto braccio. Un’operazione abbastanza rapida, da poter essere compiuta anche in pieno giorno e nel via vai di auto. In presenza di più tempo – e della notte – l’uomo impiegava invece cacciaviti e pinze, smontando le parti utili anche dalla faccia di palazzi signorili. Dopo l’ultimo colpo, però, il 44enne ha trovato ad attenderlo sotto casa i poliziotti. Stava varcando il portone, ancora con gli attrezzi e la refurtiva in mano, quando è stato arrestato. In mano, teneva una cassetta da lavoro contenente proprio gli attrezzi utili per smontare e scardinare le tubature in rame.