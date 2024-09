Catania, dieci chili di droga in un fondo agricolo a Picanello: quattro arresti

Avrebbero nascosto circa dieci chili di droga in un fondo agricolo a Catania. Quattro giovani – di età compresa tra i 19 e i 21 anni – sono stati arrestati in flagranza di reato dalla guardia di finanza. Nel corso di due perquisizioni in un fondo agricolo del quartiere catanese Picanello i militari hanno sequestrato circa dieci chili di droga, conservata in buste e in borsoni. Sono stati trovati 7,9 chili di marijuana, 1,9 di hashish e diversi bilancini. Secondo le stime di chi indaga, se immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare tra gli 80mila e i 90mila euro. Ora i quattro ragazzi si trovano in carcere.